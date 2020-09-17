وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية في عدة مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على نظام العقود السنوية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدة تخصصات، على رتب: (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)؛ وذلك لعمل في مختلف كليات وفروع الجامعة بالمملكة.

شروط وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية:

وأبرزت العمادة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– التفرغ التام للوظيفة (دوام كامل).

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن تكون الشهادة (انتظام أو تعليم مدمج) في جميع المراحل الدراسية.

– أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس، ويستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية، حيث يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– المتقدم على الوظائف بكلية العلوم الصحية يجب أن يكون مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في أحد مجالات الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.

– يشترط للمتقدم على الوظيفة إتقان اللغة الإنجليزية بحيث تكون دراسته في المراحل الدراسية باللغة الإنجليزية، أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP وألّا يكون قد مضى عليها أكثر من سنتين. *ويستثنى من شرط اللغة المتقدمين على أقسام (الإعلام الإلكتروني، العلوم الإنسانية/ لغة عربية).

– أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية (لغة عربية) حاصلًا على المؤهل في (النحو والصرف).

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

التقديم على وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية:

وأوضحت العمادة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات والشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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