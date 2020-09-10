وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تنفيذي.

– مدير تخطيط القوى العاملة.

– مدير النمذجة الهيدروليكية.

– مساعد قانوني.

– أخصائي عمليات أول.

– مدير هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير الأعمال والإدارة.

– مدير الشؤون التنظيمية.

– مدير عمليات المخلفات.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: ( https://careers.neom.com/search/).







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