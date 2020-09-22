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#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020/09/22
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن A man sits in the cockpit of a Eurofighter Typhoon aircraft at the BAE Systems exhibition space during the Farnborough Airshow, south west of London, on July 18, 2018. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب فني/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مسؤول الإمداد/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب فني مكافحة الحرائق/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب فني هياكل/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب الحرب الإلكترونية/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب فني كهرباء ملاحة/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب كهربائي/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدير سلامة المنتج (الرياض).

– فني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران (تبوك).

– مدرب/ مدير الأسلحة (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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