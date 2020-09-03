وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، والدمام، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاشير/ هايبر بنده الفيصلية (جدة).

– كاشير/ بندة سيهات (الدمام).

– كاشير/ بنده حي الضاحية (عدد 3 وظائف/ الدمام).

– كاشير/ بنده حي المزروعية (عدد وظيفتين/ الهفوف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.panda.com.sa/ar/job-search-results/)







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