وظائف شاغرة للخريجين في شركة بوبا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للخريجين، ضمن البرنامج التدريبي ومدته 6 أشهر؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، والمالية)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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