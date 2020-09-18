وفاة والدة يوسف خميس ونجوم الكرة ينعونه

المواطن - مروة نبيل

توفيت والدة يوسف خميس نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، اليوم الجمعة، ليتحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى سرادق عزاء، حيث حرص نجوم الكرة على مساندته.

النصر ينعى والدة خميس

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا، حيث تقدم رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس والأعضاء الذهبيين وجماهير النادي وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة لنجمه السابق.

وتابع بيان النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

النجوم تدعم يوسف خميس

وحرص نجوم كرة القدم وأعضاء شرف نادي النصر الذهبيين على دعم ومواساة نجم الفريق السابق عبر “تويتر”، وقال عبدالعزيز بغلف: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدة الكابتن القدير .. يوسف خميس“.

وتابع عضو شرف النصر تغريدته قائلًا: “وتشرفت بالاتصال به وتقديم واجب العزاء.. سائلًا المولى أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يجعل مستقرها الفردوس الأعلى”.

وأضاف نجم النصر السابق، ماجد عبدالله: “أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأخي الكابتن يوسف خميس وأسرته الكريمة في وفاة والدته وأسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويتجاوز عنها”.

وقال نجم النصر السابق، فهد الهريفي: “أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكابتن القدير والصديق العزيز يوسف خميس بوفاة والدته سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة”.

وكتب المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، عبدالله بن زنان: “عظم الله أجر الكابتن يوسف خميس في وفاة والدته.. نسأل الله لها الرحمة والغفران وأن يسكنها جنات النعيم .. جبر الله قلبك يا أبو سعد”.

وعلق الإعلامي علي المرشود قائلًا: “أحر التعازي والمواساة لنجم الكرة السعودية ونادي النصر سابقًا الخلوق يوسف خميس بوفاة والدته تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وجعل ما أصابها تكفيرًا لذنوبها”.

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