وفيات كورونا في إفريقيا تقترب من 35 ألف وفاة

المواطن - متابعة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المسجلة بالقارة الإفريقية بفيروس كورونا بلغت مليونًا و429 ألفًا و704، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34839 حالة وفاة.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن اغلب الإصابات سجلت بدولة جنوب إفريقيا، لافتًا إلى تعافي نحو مليوني و175 ألفًا و855 مصابًا بالفيروس، منذ ظهوره في القارة الإفريقية خلال شهر مارس الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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