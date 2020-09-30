وكيل وزارة الحج: تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا فقط في المرحلة الأولى

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالرحيم وازن، أن إصدار تصريح العمرة في المرحلة الأولى من خطة استئناف العمرة ستقتصر على تطبيق توكلنا فقط لكن بعد ذلك سيتم إصدار التصاريح عبر قنوات أخرى.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول مستجدات فيروس كورونا إنه وكإجراء احترازي سيكون مع كل مجموعة من المعتمرين قائد صحي مُدرَّب من الجهات المتخصّصة في وزارة الصحة.

تصريح العمرة بشكل تدريجي

وأضاف أنه في المرحلة الأولى من العمرة التي ستبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل سيُصرّح لأداء العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، وبعد ذلك ستُصدر تصاريح أخرى بشكل تدريجي مشيرًا إلى أن الوزارة فعَّلت الخطة الأولى لأداء العمرة.

مراحل أداء العمرة

يذكر أنه صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق الترتيبات والمراحل التالية:

1- إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل التالية:

* المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

* المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

* المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

* المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

2- يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق (اعتمرنا)، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

تطبيق اعتمرنا

يذكر أنه من واقع مسؤولية وزارة الحج عن خدمة ضيوف الرحمن أطلقت هذا التطبيق لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصريح العمرة وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا وتتمثل آلية التسجيل فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على تصريح العمرة. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

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