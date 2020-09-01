وليد بن بدر مُطمئنًا الجماهير: تجاوزت المرحلة الحرجة

المواطن - مروة نبيل

حرص عضو شرف نادي النصر الأمير وليد بن بدر بن سعود على طمأنة الجماهير على حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا.

إصابة ابن بدر بفيروس كورونا

وكان مشجعو النصر وكرة القدم السعودية قد تفاجؤوا، الشهر الماضي، بنبأ إصابة الأمير وليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا المستجد، وحرصوا على دعمه وتمنوا الشفاء له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وليد بن بدر يُطمئن الجماهير

ونشر وليد بن بدر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، صورًا بعد تحسن حالته الصحية، وطمأن الجماهير، مؤكدًا أنه تجاوز المرحلة الحرجة.

وعلق عضو شرف النصر على الصور قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اللّهمّ لك الحمد والشكر.. أحببت طمأنتكم بأنّي ولله الحمد بخير وعافية وقد تجاوزت المرحلة الحرجة منذ فترة”.

وتابع قائلًا: “وأشكركم مرّة أخرى على دعائكم والذي كان له كبير الأثر في نفسي حفظكم الله وحفظ لكم أحبّـاءكم.. ((وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ))”.

دعوات الشفاء تُحيط به

وتفاعل متابعو الأمير وليد بن بدر عبر “تويتر”، وتمنوا له الشفاء العاجل، وقال محمد النويصر، النائب السابق لرئيس اتحاد كرة القدم ورئيس نادي الشباب سابقًا: “الحمد لله على السلامة.. طهور إن شاء الله”.

وقال نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد سود: “ألف حمد لله على السلامة الأمير وليد قدامك الصحة والعافية إن شاء الله”، وعلق الإعلامي بندر الشهري قائلًا: “سلامات يا بو بدر الله يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية”.







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