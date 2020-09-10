10 فوائد صحية لنبات الهليون 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

الهليون هو نبات مليء بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية لصحتنا، وبالتالي فإن له عددًا من الفوائد الصحية حتى أنه لُقب بـ كنز الطبيعة، إليك أهمها بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

10 فوائد لنبات الهليون

1- الوقاية من السرطان

يتميز النبات بخصائص ممتازة مضادة للأكسدة ومضادة للأورام والتي قد تكون مفيدة في الوقاية من السرطان، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن براعم الهليون تساعد في تثبيط نمو خلايا سرطان الدم البشرية.

2- التئام الجروح

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن النبات قد يكون مفيدًا للبشر من حيث قدرته على المساعدة في تحفيز إنتاج الكولاجين وتحسين التئام الجروح.

3- مرض السكري

مرض السكري هو اضطراب في البنكرياس، وفيه لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو يكون غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال للتحكم في مستويات السكر في الدم، ويؤثر ذلك المرض على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وقد وجدت عدد من الدراسات أن أنواعًا مختلفة من نبات الهليون قد تكون مفيدة في تشجيع إفراز الأنسولين وبالتالي يكون لها فوائد في علاج مرض السكري.

4- ارتفاع الكولسترول في الدم

بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون اليوم من ارتفاع مستويات الكوليسترول، قد يكون الهليون هو الحل، حيث أظهر دراسة أُجريت على الفئران التي تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أنه يساعد في تقليل مستوياته.

5- مضاد للالتهابات

يحتوي الهليون أيضًا على خصائص جيدة مضادة للالتهابات والتي قد تكون بسبب احتوائه على مركبات الستيرولات والفلافونويد.

6- التهاب المفاصل

بصرف النظر عن خصائصه المضادة للالتهابات، فإن الهليون له أيضًا تأثيرات أخرى مضادة لالتهاب المفاصل لمن يعانون من التهاب المفاصل.

7- الحمل

بشكل عام، وُجد أن هذا النبات مقوي عام للإناث، فهو مفيد في مشاكل عسر الطمث أو انقطاعه، وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات حيث يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك ما يعني أنه موصى به للوقاية من العيوب الخلقية.

8- فقدان الذاكرة

قد يكون فقدان الذاكرة مشكلة حقيقية خاصة عند كبار السن لكن الدراسات التي أجريت على القوارض تظهر أن الهليون له تأثيرات مضادة لفقدان الذاكرة ويمكن أن يساعد في تحسينها.

9- هشاشة العظام

مع التقدم ​​في السن، تعاني العديد من النساء من هشاشة العظام ما يؤدي إلى زيادة الكسور، لكن نبات الهليون يحتوي على الفيتوسترولس وهو له تأثير مضاد على هشاشة العظام.

10- قرحة المعدة

يساعد النبات على حماية المعدة عن طريق تثبيط إطلاق حمض الهيدروكلوريك والحماية من تلف الغشاء المخاطي في المعدة.

ويحتوي ساق واحد من الهليون متوسط ​​الحجم على 3 سعرات حرارية فقط، لذلك يمكنك إضافته باطمئنان إلى نظامك الغذائي.

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