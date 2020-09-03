3 طرق للوقاية من الغبار وتنبيهات لمرضى الربو

المواطن - الرياض

حذر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض من تأثير الغبار على مرضى الربو والجهاز التنفسي.

ونشر المستشفى إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أكد خلاله أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار؛ لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

الوقاية من الغبار:

ولفت إلى أن هناك طرقًا للوقاية من الغبار منها:

– يجب الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

– تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

– يجب الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما قدم المستشفى تنبيهات لمرضى الربو منها، حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، مع الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه من الطبيب، بالإضافة إلى التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

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