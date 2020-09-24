استئناف الرحلات الدولية بين الإمارات والسعودية

المواطن - الرياض

استأنفت شركات الطيران السعودية والإماراتية الرحلات الدولية المجدولة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90 يوم أمس.

استئناف الرحلات الدولية وفتح المنافذ السعودية

وكانت المملكة قررت فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية والسماح بالرحلات الخارجية لعدد من الفئات المستثناة اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجاري فيما استأنفت شركات الطيران السعودية خدماتها يوم الأحد الماضي بما يصل إلى خمس رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.

وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن هناك خططا لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية على أن تقوم بها طيران ناس السعودية، بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

من جانبه أكد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، أن استئناف الرحلات بين دبي والمدن السعودية الرئيسية هي خطوة مهمة جدا، وسوف تعزز عودة النشاط الاقتصادي بين الإمارات والمملكة.

الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات الدولية

من جهتها أعلنت الاتحاد للطيران استئناف الرحلات الدولية إلى الوجهات السعودية الثلاث ابتداء من أكتوبر المقبل.

وقال أحمد القبيسي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: تُعدّ السعودية سوقاً رئيسية مهمة بالنسبة للاتحاد، وتتمتع الشركة بروابط قوية مع الخطوط السعودية ممثلة باتفاقيات المشاركة بالرمز وبرنامج الصيانة الموسّع الذي نحظى به عبر ذراع المجموعة الهندسية، الاتحاد الهندسية بحسب الشرق الأوسط.

رحلات الطيران بين السعودية والإمارات

وتعد السعودية ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي أكثر من 6.3 ملايين راكب في عام 2019

وخلال العام الماضي 2019، تمكّنت الاتحاد من تشغيل 8404 رحلات ركاب حاملة 1.3 مليون ضيف بين السعودية والإمارات

وخلال النصف الأول من 2019، بلغ عدد السعوديين الذين زاروا دبي وأبوظبي نحو 827 ألف زائر، بحسب البيانات الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

ويقدر عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية قبل توقف الطيران الجوي بسبب قيود فيروس كورونا المستجد بنحو 600 رحلة أسبوعياً، موزعة بين الناقلات الإماراتية والسعودية، منها أكثر من 140 رحلة أسبوعية عبر فلاي دبي إلى 10 وجهات، و84 رحلة لـطيران الإمارات إلى 3 مدن رئيسية، وأكثر من 100 رحلة لـطيران العربية، إضافة إلى رحلات الناقلات السعودية

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