4 عوامل تزيد من خطر كورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية أثناء جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدةً أن زيادة الوزن والتدخين والخمول وتلوث الهواء تمثل عوامل خطر تؤدي إلى الإصابة بالنوع الحاد والخطير من الفيروس.

وقال استشاري الصحة العامة الدكتور محمود عبدالرحمن في تصريحات إلى “المواطن“: إن ما جاء في تحذير منظمة الصحة بالتأكيد سيكون مبنيًّا على دراسات، إذ إن العوامل المذكورة لها دور كبير في ضعف الجهاز المناعي المسؤول عن مواجهة وصد الفيروسات.

ممارسة الرياضة لتجنب السمنة:

وأكد أن الفيروسات أساسًا تغلغل بسهولة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة لذا ومنذ انتشار الجائحة كان تركيز التحذير أكثر على كبار السن والأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فهذه الفئة قد تدخل في مضاعفات المرض، والنصيحة بشكل عام هي تجنب التدخين وزيادة الوزن والخمول وتلوث الهواء والحرص على ممارسة الرياضة.

زيادة المخاطر 7 أضعاف:

وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من احتمال الإصابة بالنوع الخطير من كورونا والوفاة 7 أضعاف عن الأشخاص ذوي الوزن المعتدل، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس أعلى بين المدخنين وهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس.

خفض الوفيات بحلول 2030:

ودعا أدهانوم المسؤولين في دول العالم للعمل الفوري لمواجهة الأمراض غير السارية أثناء وباء كوفيد 19، وتحقيق تقدم في أحد أهداف التنمية المستدامة والخاص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، وتخفيف العبء العالمي لهذه الأمراض.







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