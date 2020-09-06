6 مميزات جديدة قادمة على WhatsApp قريبًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل WhatsApp على الكثير من الميزات الجديدة مؤخرًا، والبعض منها ظهر بالفعل على نسخ الإصدارات التجريبية، ومن بين جميع الميزات التي ينوي التطبيق طرحها قريبًا للمستخدمين فإن واحدة من أهمها هي دعم الأجهزة المتعددة، والوسائط المنتهية الصلاحية، ووضع الإجازة، وغيرها.

وقد ظهرت جميع الميزات المذكورة أعلاه في تحديثات النسخة التجريبية بيتا ولا تزال قيد التطوير.

وإليك بعض الميزات التي يمكن أن تأتي إلى WhatsApp في وقت أقرب مما هو متوقع بحسب موقع Business Tech:

1- دعم الأجهزة المتعددة

يعمل التطبيق على هذه الميزة منذ وقت طويل، ولكن وفقًا لأحدث تقرير صادر عن موقع WABetaInfo فإن واتساب قد وصل إلى المرحلة النهائية من الاختبار وقد تكون متاحة قريبًا لمختبري الإصدارات التجريبية.

وتتيح الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى أربعة أجهزة في وقت واحد دون إنشاء حسابات متعددة، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام WhatsApp على آيفون وآيباد في نفس الوقت دون إنشاء حسابات مختلفة

2- الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية

ويطور واتساب ميزة الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية التي تأتي باسم Expired Media، وقد ظهرت في آخر تحديث لإصدار آندرويد التجريبي، وفي هذه الميزة، سيتم حذف ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF المرسلة إلى المستلم عندما يغادر الدردشة.

3- خلفيات قابلة للتخصيص

أبلغ Wabetainfo أيضًا عن وجود ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين خلفيات مختلفة للمحادثات، وعندما يقوم المستخدم بتعيين خلفية جديدة سيتم سؤاله عما إذا كان يريد تعيين الخلفية للدردشة الحالية أو لجميع الدردشات.

4- وضع الإجازة

كان WhatsApp قد أوقف فكرة تطوير ميزة وضع الإجازة منذ فترة طويلة، ولكن قبل بضعة أيام بدأ في تطويرها مرة أخرى، وهي تسمح للمستخدمين بتجاهل الإشعارات من الدردشات المؤرشفة.

وسيعطي واتساب خيارين للمستخدمين للتعامل مع محادثاتهم المؤرشفة، الأول هو الإخطار بوجود رسائل جديدة، وفي هذه الحالة سيُسمح بمعرفة تلقي رسائل من الدردشات المؤرشفة، والخيار الثاني هو إخفاء الدردشات تلقائيًا، وفي هذه الحالة سيتم أرشفة الدردشات غير النشطة منذ ستة أشهر تلقائيًا.

5- وضع البحث المتقدم

ميزة أخرى يمكن أن يطرحها واتساب قريبًا وهي ميزة البحث المتقدم، وهي تتيح للمستخدم البحث عن الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد في شريط البحث الذي سيتم توفيره بمجرد طرح الميزة.

6- الحماية ببصمة الأصابع

يقوم واتساب بتجربة ميزة أمان جديدة تتيح للمستخدمين الدخول عبر إصدار سطح المكتب WhatsApp Web باستخدام مستشعر بصمات الأصابع على هواتفهم الذكية.

ووفقًا للتقارير فإن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وستتوفر في تحديث مستقبلي.

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