7 أخبار سارة لـ مدرب الأهلي قبل مواجهة شباب أهلي دبي

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي 7 أخبار سارة حول بعض من لاعبي الفريق الأول، وذلك قبل مواجهة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2020.

7 لاعبين يعودون إلى تشكيلة الأهلي

وسيستعيد المدرب فلادان 7 لاعبين وهم: “سلمان المؤشر، عبدالله حسون، محمد المجحد، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما، علي الأسمري” وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ويسعى الراقي إلى أن يكون في يومه وبكامل قوته الضاربة وذلك من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة الآسيوية.

وفي وقت سابق، أعلن الراقي أمس الخميس عن تعاقده مع اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم واحد.

وذكر الحساب الرسمي للراقي عبر “تويتر” أن اللاعب ليوبومير فيجسا سيعزز منطقة خط الوسط الدفاعي في الفريق الكروي الأول ليكون بديلًا للاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي غادر الراقي لصفوف فريق بيشكتاش التركي.

الأهلي يشكو جوزيف دي سوزا

وكان الأهلي أعلن، يوم الجمعة الماضية، عن تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، المنتقل حديثًا من الراقي إلى فريق بيشكتاش التركي.

ونشر الراقي بيانًا رسميًّا عبر حسابه في “تويتر” قال فيه: “نظرًا لقيام اللاعب دي سوزا بفسخ عقده من جانب واحد والتوقيع مع نادٍ آخر، يود مجلس إدارة الراقي التأكيد على الآتي: سبق وأن أرسل اللاعب إخطاره للحصول على جزء من مقدم مستحق سابق. وقام النادي بالرد على ذلك الإخطار، ثم اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها تنتهي بنهاية عقد اللاعب في 30/ 6/ 2021م”.

وأضاف البيان: “تأخر اللاعب عن الرجوع للتدريبات مع النادي بسبب عارض صحي، ثم تغيب نتيجة الإصابة، وبمجمل الموسم لم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة، ووقف معه النادي فيها في وقت كان يحتاج خدماته الرياضية”. وأكد بيان الأهلي أن فسخ دي سوزا لعقده مع الراقي غير قانوني، مما جعل النادي يُجهز شكوى لتقديمها إلى الفيفا.

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