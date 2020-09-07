7 علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين B12 في جسدك

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

فيتامين B12 هو الفيتامين الوحيد القابل للذوبان في الماء والذي يمكن أن يُخزن في الكبد لسنوات عديدة؛ هذا لأنه من العناصر الغذائية الهامة الذي يجب أن يتأكد الجسم من وجود مخزون منه دائمًا.

فوائد فيتامين B12

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإن فيتامين B12 مهم لعمل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والأوعية الدموية والتناسلية، وينظم إنتاج الهرمونات، ويدعم نظام المناعة الصحي ويبني خلايا الدم الحمراء، كما أنه مهم أيضًا لعملية التمثيل الغذائي وتحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز.

سبب نقص فيتامين B12

لا يمكن أن ينتج الجسم فيتامين B12 من تلقاء نفسه، بل يجب أن يتم تناوله من مصادر خارجية، ومعظم الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين لا يحصلون ببساطة على ما يكفي من العناصر الغذائية.

وتشمل المصادر الطبيعية للفيتامين اللحوم والمحار والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

ويعتبر نقص فيتامين B12 شائعًا أيضًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فمع تقدمك في السن، يصبح من الصعب بشكل متزايد على جسمك امتصاص فيتامين B12 من الأطعمة، كما يمكن أن تتداخل الأدوية الموصوفة أيضًا مع قدرة الجسم على امتصاص هذا الفيتامين.

أعراض نقص فيتامين B12

وجدت دراسة من المركز الطبي بجامعة راش أن فيتامين B12 ضروري لصحة الدماغ، ويعد نقصه عامل أحد العوامل المحتملة للإصابة بضمور الدماغ وضعف الإدراك.

ويلعب هذا الفيتامين دورًا كبيرًا في وظائف الجسم الأساسية ويمكن أن يكون من أعراض نقصه ما يلي:

1- فقر الدم.

2- فقدان التوازن والارتباك.

3- مشاكل في الأعصاب مثل الشعور بالخدر أو التنميل أو الوخز في الذراعين والساقين.

4- ضعف العضلات ومشاكل في المشي.

5- الشعور بالضعف العام.

6- اضطرابات الجهاز الهضمي والشعور بالإمساك وفقدان الشهية.

7- الشعور باضطراب المزاج والحزن.







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