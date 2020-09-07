7 فوائد صحية لا تصدق لعشبة الكزبرة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يشتكي الكثير من الناس من أن طعم ورائحة الكزبرة مثل الصابون؛ وذلك لأن العشبة تحتوي على الألدهيدات، صنف من المركبات العضوية، والتي تستخدم أيضًا في إنتاج الصابون والمستحضرات.

ومع ذلك، عندما يتم سحق الأوراق وتقطيعها، تتحول تلك الألدهيدات تدريجيًا إلى مواد أخرى بدون رائحة أو طعم كريه، وقد أبرز موقع Daily Health Post الطبي أن هذه العشبة تتمتع بالعديد من الفوائد وهي كالتالي:

فوائد عشبة الكزبرة:

1- تنظف الجسم من السموم

تعمل الكزبرة كمغناطيس للمعادن الثقيلة وتساعد على إزالتها من جسمك، وذلك بفضل المستوى العالي من الكلوروفيل، وقد وجدت الدراسات أن العشبة تحمي بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي، وتسرع في إزالة المعادن الثقيلة من الجسم عبر الكلى والكبد.

2- تعالج مشاكل القلب والأوعية الدموية

وتحمي الكزبرة الشرايين عن طريق خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وقيمت العديد من الدراسات هذه الظاهرة، ومنها واحدة نشرت في سبتمبر 2011 في Journal of Ethnopharmacology، وقد وجدت أن تناول 20 ملليغرام من الكزبرة لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا لمدة 30 يومًا يخفض مستويات السكر والدهون في الدم.

3- تحارب مرض السكري

يُنظر إلى الكزبرة على أنها عشب يغير حياة مرضى السكر، فهي لا تتحكم في نسبة السكر في الدم بشكل مباشر فحسب بل تقلل أيضًا من التهاب البنكرياس.

4- تحارب القلق

تشير الدراسات إلى أن 100 و 200 مجم لكل كيلوغرام من جرعة الكزبرة أنتجت تأثيرات مضادة للقلق تشبه تقريبًا الديازيبام وهو دواء شائع مضاد للقلق له آثار جانبية مدمرة.

5- تعزز النوم الصحي

يمكن للكزبرة أيضًا تحسين الأرق تمامًا مثل الطريقة التي تقلل القلق، ويعود الفضل في ذلك إلى مركب monoterpene linalool.

وللحصول على أفضل النتائج في ذلك الشأن، انقع العشبة مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناولها قبل ساعة أو ساعتين من النوم.

6- تخفض ضغط الدم

الكزبرة مليئة بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم مستويات الصوديوم في الدم للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، وقد لاحظ العلماء أن هذه العشبة تعمل أيضًا كمدر للبول وتوسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

7- تقتل الفطريات والبكتيريا

العديد من المنتجات الصحية الطبيعية مشبعة بالكزبرة للمساعدة في معالجة مشاكل الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد بفضل خصائصها المضادة للفطريات والبكتيريا.

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