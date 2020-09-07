7 فوائد صحية مدهشة لـ البطاطس الأرجوانية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أغلب الأشخاص معتادون على شكل وطعم البطاطس البيضاء، لكن هناك نوع آخر لا يقل أهمية من حيث الفوائد وهو البطاطس الأرجوانية، وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، إليك أبرز فوائدها بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- غنية بمضادات الأكسدة

اكتسب هذا النوع اسمه بسبب القشرة واللحم الأرجواني الغامق الذي يشبه لون الشمندر أو الملفوف الأحمر، وهي غنية بالفوائد الصحية.

وكما تقول القاعدة الأساسية في الفواكه والخضروات أنه كلما كان اللون أكثر عمقًا وغنى، كان المحتوى أكثر تغذية، والبطاطس الأرجوانية ليست استثناء لهذه القاعدة، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تتميز بها المنتجات ذات اللون الأزرق أو الأرجواني الغامق والتي تسمى الأنثوسيانين.

هذا المركب هو من عائلة الفلافونويد القوية من مضادات الأكسدة ويوجد في الأطعمة الأخرى مثل العنب البري والرمان، ويشتهر بخصائصه المعززة للمناعة ومقاومة السرطان، كما أنه يُظهر خصائص رائعة مضادة للالتهابات.

2- خفض ضغط الدم

وجدت دراسة صغيرة تم تقديمها في الاجتماع الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية في دنفر في عام 2012 أن تناول هذه البطاطس يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تناولوها مقارنة بغير المستهلكين.

وفي حين أن البطاطس عادة ما ترتبط بزيادة الوزن بسبب محتواها العالي من النشا، إلا أن النتيجة المفاجئة أن تناول ست إلى ثماني حبات من البطاطس الأرجوانية الصغيرة يوميًا لم يخفض ضغط الدم للمشاركين فحسب، بل لم يتسبب أيضًا في زيادة الوزن على الإطلاق.

3- تعزيز الوظائف الإدراكية

يمكن أن يكون لتناول هذا النوع من البطاطس ة تأثير إيجابي على عقلك، حيث وجد الباحثون أن الأنثوسيانين من البطاطس ذات اللون الأرجواني يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الدماغ وتحسين وظائف الذاكرة.

4- تحسن صحة الأمعاء

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأنثوسيانين الموجود في نوع البطاطس يمكن أن يساعد في تحسين ماكروبيوتك الأمعاء عن طريق زيادة عدد البروبيوتيك المفيدة التي تساعد على الهضم.

5- منع النقرس

يحدث النقرس بسبب فرط حمض يوريك الدم، وهو في الأساس زيادة في حمض البوليك في الدم، وينتج في الجسم أثناء بسبب تكسير البيورينات المتواجدة بكميات في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

وجد الباحثون أن الأنثوسيانين الموجود في البطاطس الأرجوانية يمكن أن يخفض حمض البوليك ويثبط بشكل كبير الإنزيمات التي تؤثر على مستويات حمض البوليك.

6- تحسن صحة الكبد

المركبات الموجودة في البطاطس الأرجوانية لها تأثير مفيد على الكبد، حيث تساعد على تقليل تندب الأنسجة على الكبد وتقليل الالتهابات فيه.

7- خصائص مكافحة السرطان

وجدت إحدى التجارب المعملية أن الأنثوسيانين من البطاطس الأرجوانية يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم عن طريق قتل الخلايا الخبيثة.

طعم البطاطس الأرجوانية

يشبه طعم البطاطس الأرجوانية بشكل ملحوظ البطاطس البيضاء المعروفة، ولكن مع القليل من نكهة الجوز قليلًا وتتميز بقوام كريمي، وهو ما يجعلها مثالية للخبز والهرس والقلي.

شارك الخبر