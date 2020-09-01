81 وفاة جديدة بسبب كورونا في العراق

المواطن - متابعة

أعلن العراق اليوم الثلاثاء تسجيل 81 حالة وفاة و3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد بما فيها محافظات إقليم كردستان إلى 238338 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 858 إصابة، مشيرة إلى أنها سجلت كذلك 81 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بينها 15 وفاة في بغداد والبقية موزعة في 14 محافظة أخرى

كما أعلنت الصحة العراقية تماثل 3871 مريضًا للشفاء من جميع المحافظات الـ 18 لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق إلى 238338 إصابة توفي منهم 7123 وتماثل للشفاء 180473 حالة.







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