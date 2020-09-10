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 WhatsApp يطرح 3 مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد
تم رصدهم على إصدار بيتا 2.20.200.3

 WhatsApp يطرح 3 مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد

2020/09/10
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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 WhatsApp يطرح 3 مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 1- اختصار جديد للكتالوج في واتساب
2 2- زر اتصال جديد
3 3- Whatsapp دودل

يعمل تطبيق المراسلة الفورية الشهير WhatsApp دائمًا على إضافة ميزات جديدة إلى نظامه الأساسي، وفي آخر تحديث تجريبي على إصدار بيتا 2.20.200.3، تم رصد 3 تحديثات جديدة.

1- اختصار جديد للكتالوج في واتساب

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تطويرات وتحديثات واتساب، فإن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك يعمل على إضافة اختصار جديد في نسخة التطبيق للأعمال WhatsApp Business.

وقال التقرير: هذه الميزة قيد التطوير وعند تمكينها، سيتم إضافة اختصار الكتالوج الجديد بجوار زر الاتصال الجديد وهي الميزة الثانية التي تم رصدها في التحديث الأخير.

 WhatsApp يطرح قريبًا 3 مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد (4)

2- زر اتصال جديد

يشير التقرير أيضًا إلى أن WhatsApp يقوم بتجربة زر اتصال جديد سيكون متاحًا في البداية في نسخة الأعمال فقط، وهو يجمع بين اختصارات مكالمات الصوت والفيديو، مما يعني أنه عندما ينقر المستخدم عليه، فسيكون بإمكانه الاختيار من بين خيارات مكالمات الصوت والفيديو.

 WhatsApp يطرح قريبًا 3 مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد (4)

3- Whatsapp دودل

ويعمل واتساب أيضًا على خيار يسمح للمستخدمين بإضافة خربشاتهم Doodle على خلفيات المحادثات مع جهات الاتصال.

 WhatsApp يطرح قريبًا 3 مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد (4)

ونوه موقع WABetaInfo أنه يجب ملاحظة أن جميع الميزات الثلاث المذكورة أعلاه قيد التطوير حاليًا، وبالتالي قد لا يتمكن حتى مستخدمو الإصدار التجريبي من رؤيتها الآن إلا أن يتم تحديث التطبيق إلى الإصدار 2.20.200.3.

 

 



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