آبل تعلن عن آيفون 12 الثلاثاء المقبل

حددت شركة آبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري لعقد حدث يشهد طرح عدد من المنتجات الجديدة، وسط توقعات بالكشف عن جوال آيفون 12 الجديد.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في سبتمبر الماضي طرح أجهزة آبل ووتش 6 وآيباد وخدمات أخرى، لكنها لم تكشف أي إصدارات جديدة من هاتفها الشهير.

وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن آبل سوف تطرح أربعة أنواع من جوال آيفون 12 الجديد، بعد تأجيل الطرح الذي كان يجري عادة في شهر سبتمبر من كل عام بسبب تداعيات وباء “كوفيد-19”.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة موديلات آيفون 12 ميني وآيفون 12، وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس بخيارات مختلفة لأحجام الذاكرة ونطاق سعري أوسع نطاقًا.