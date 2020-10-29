آل عاتي: رجال الدفاع المدني أخمدوا حرائق السودة وتنومة باحترافية

المواطن - حسن عسيري - أبها

أشاد الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي، بنجاح أبطال الدفاع المدني في احتواء وإخماد حرائق المناطق الجبلية والوعرة التي وقعت في منطقة عسير في جبال تنومة والسودة.

وقال آل عاتي لـ”المواطن” إن هذه الحرائق وغيرها أثبت ما يتمتع به رجال الدفاع المدني من شجاعة واستبسال في أداء مهمتهم الوطنية والإنسانية بتفانٍ وإخلاص في أداء واجبهم للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتابع أنه بالرغم من الظروف الجوية ووعورة المنطقة وانتشار الحريق في مواقع متفرقة وعلى مساحات متمددة إلا أن أبطال الدفاع المدني أظهروا احترافية عالية في التعامل مع مقتضيات الموقف، مواصلين نجاحاتهم في معالجة الأزمات التي تصدوا لها، مثبتين نجاح الخطط والدورات التدريبية التي خاضوها ما جعلهم مثار إعجاب للوطن كله ومكان إشادة وتقدير من أفراد المجتمع.

وأضاف : لقد أثبت رجال الدفاع المدني أنهم خط الدفاع الحصين عن الوطن من خلال قدراتهم وإحساسهم بالمسؤولية الوطنية والإنسانية مما يلقي بمزيد من الثقل على المواطن بأن يدرك أن أخطاءه يدفع ثمنها الآخرون.

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