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أبرز ما جاء في لقاء رابطة دوري المحترفين مع نادي الاتحاد
أُقيم في مقر النادي اليوم الأربعاء بـ جدة

أبرز ما جاء في لقاء رابطة دوري المحترفين مع نادي الاتحاد

2020/10/21
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبرز ما جاء في لقاء رابطة دوري المحترفين مع نادي الاتحاد لقاء رابطة الدوري مع نادي الاتحاد
المواطن - محمد سمعه
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1 أبرز نقاط لقاء الرابطة مع مجلس إدارة الاتحاد:
2 رئيس العميد يُقدم شكره للرابطة:

استقبل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الأربعاء، في مقر النادي، عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وذلك بحضور أحمد كعكي نائب رئيس النادي وعبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي للنادي ولؤي غلاييني مسؤول الاستثمار بالنادي.

أبرز نقاط لقاء الرابطة مع مجلس إدارة الاتحاد:

وذكر الحساب الرسمي للعميد عبر “تويتر” أن اللقاء شهد مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الاستثمارية وعلاقات الأندية برعاة الدوري، بالإضافة للتمثيل الخارجي الذي يحمله الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

رئيس العميد يُقدم شكره للرابطة:

وفي نهاية الزيارة، قدم الحائلي شكره لرابطة دوري المحترفين على الاهتمام والمتابعة المستمرة التي توليها كافة الأندية السعودية بما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة بينها ويمنح الدوري السعودي قيمة فنية أكبر.

لقاء رابطة الدوري مع نادي الاتحاد

لقاء رابطة الدوري مع نادي الاتحاد


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