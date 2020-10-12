أبها تسجل أقل درجة حرارة وجيزان الأعلى فجر اليوم

المواطن - الرياض

كشف د. عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الاثنين درجات الحرارة الصغرى في 26 محطة بالمملكة، والتي تم تسجيلها فجر اليوم الاثنين.

وأوضح المسند، أن أبها سجلت أقل درجات الحرارة وهي 12.4 درجة مئوية ، تلتها خميس مشيط بـ 14 درجة مئوية ثم حائل بـ 14.4 درجة مئوية، بينما سجلت جيزان أعلى درجة بـ28.3 درجة، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق.

من ناحية أخرى توقع المسند عودة السحب الممطرة مجدداً في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق جازان والباحة وعسير اليوم.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تستمر درجات الحرارة بانخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

شارك الخبر