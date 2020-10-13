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أبها يستعير فهد الجميعة من النصر
لتدعيم صفوفه الموسم الجديد

أبها يستعير فهد الجميعة من النصر

2020/10/13
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها يستعير فهد الجميعة من النصر الجميعة أثناء التوقيع
المواطن - مروة نبيل
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1 أبها يضم الجميعة :
1.1 الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد :

أعلن نادي أبها عن ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فهد الجميعة؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

أبها يضم الجميعة :

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب فهد الجميعة وهو يرتدي قميص الفريق الأول، بعد توقيع عقود انضمامه رسميًّا، بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة ووكيل اللاعب نواف المهدي.

 

فهد الجميعة
الجميعة أثناء التوقيع

وأشار إلى أن الإدارة وقعت عقدًا احترافيًّا بنظام الإعارة مع فهد الجميعة صاحب الـ25 عامًا، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف النصر.

وتُعد صفقة فهد الجميعة هي الثانية التي يبرمها أبها اليوم، حيث أعلن عن تعاقده مع ذعار العتيبي صاحب الـ21 عامًا، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

فهد الجميعة
فهد الجميعة

الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد :

وتواصل إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 14 لقاءً.

لاعب أبها الجديد فهد الجميعة 2
الجميعة بعد توقيع العقود

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