أبها يوقع العقد الرسمي مع غودوين

المواطن - مروة نبيل

وقع نادي أبها عقدًا احترافيًا مع الأسترالي كريغ غودوين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه، مساء السبت المقبل.

أبها يوقع مع غودوين

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الأسترالي بقميص الفريق الأول بعد توقيعه بحضور عضو مجلس الإدارة عبدالله شويل ووسيط اللاعبين فهد أبو عائشة.

ولفت حساب النادي إلى أن إدارة أبها نجحت في ضم كريغ غودوين صاحب الـ28 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وكان حساب النادي قد أعلن اليوم عن حسم صفقة كريغ غودوين، حيث نشر مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب الأسترالي، ولكنه لم يكشف عن التفاصيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد

وتواصل إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 14 لقاءً.

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