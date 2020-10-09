‎الرئيسية
الرياضة
أجانب تألقوا في الدوري السعودي لـ5 مواسم
جهاد الحسين يتصدر القائمة

أجانب تألقوا في الدوري السعودي لـ5 مواسم

2020/10/09
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
65
0
طباعة
أجانب تألقوا في الدوري السعودي لـ5 مواسم جهاد الحسين
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الحسين يتصدر القائمة
2 أكثر الأجانب تواجدًا في الدوري السعودي

شهدت منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين تواجد العديد من اللاعبين الأجانب المميزين، إلا أن القليل منهم استطاع الاستمرار لعدة مواسم سواء مع فريقه أو البقاء في المسابقة مع نادٍ آخر.

الحسين يتصدر القائمة

وسيتواجد في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021 4 لاعبين أجانب مستمرين منذ 5 مواسم وأكثر، منهم من لعب لفريق واحد، والبعض الآخر احترف في أكثر من نادٍ، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

 

الدوري السعودي
كأس الدوري

ويتصدر السوري جهاد الحسين القائمة، حيث لعب في الدوري السعودي للمحترفين على فترتين، كانت تجربته الأولى مع فريق نجران موسم 2011/ 2012، واستمر في صفوفه لمدة موسمين قبل أن يرحل إلى الإمارات

وعاد جهاد الحسين إلى دوري المحترفين مجددًا في موسم 2014/ 2015، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ويستعد لبدء موسمه الثاني بقميص الرائد الذي قدم مستوى مميزًا معه خلال الفترة الماضية.

 

جهاد الحسين مع الرائد
جهاد الحسين

أكثر الأجانب تواجدًا في الدوري السعودي

ويواصل السوري عمر السومة مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يتألق بقميصه منذ موسم 2014/ 2015، ونجح في تحقيق لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لـ3 مواسم على التوالي.

 

عمر السومة ضد الرائد
السومة

واستمر البرتغالي ماتشادو في دوري المحترفين لـ5 مواسم، حيث وقع لفريق التعاون موسم 2015/ 2016، وبات من الركائز الأساسية، وقد يكون الموسم الماضي هو الآخر بقميصه بسبب التغييرات التي يشهدها سكري القصيم مؤخرًا.

 

نجم نادي التعاون ريكاردو ماتشادو
ريكاردو ماتشادو

كما يتواجد البرازيلي ساندرو مانويل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث انضم إليه مع ماتشادو، وانضم إلى الفتح في موسمه الثاني قبل أن يعود إلى سكري القصيم بعد ذلك، ولم يتضح مستقبله معه حتى الآن.

ساندرو مانويل في الدوري السعودي
ساندرو مانويل

ذات صلة :
  • إصابة 3 لاعبين في إنتر ميلان بفيروس كورونا
    •
  • المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ54 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 9261
    •
  • أرقام الباطن في 3 مواسم بـ دوري المحترفين
    •
  • فيديو.. خطيب المسجد النبوي: تمتعوا بالمباحات وتقربوا لله بالطاعات
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :