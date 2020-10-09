أجانب تألقوا في الدوري السعودي لـ5 مواسم

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين تواجد العديد من اللاعبين الأجانب المميزين، إلا أن القليل منهم استطاع الاستمرار لعدة مواسم سواء مع فريقه أو البقاء في المسابقة مع نادٍ آخر.

الحسين يتصدر القائمة

وسيتواجد في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021 4 لاعبين أجانب مستمرين منذ 5 مواسم وأكثر، منهم من لعب لفريق واحد، والبعض الآخر احترف في أكثر من نادٍ، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

ويتصدر السوري جهاد الحسين القائمة، حيث لعب في الدوري السعودي للمحترفين على فترتين، كانت تجربته الأولى مع فريق نجران موسم 2011/ 2012، واستمر في صفوفه لمدة موسمين قبل أن يرحل إلى الإمارات

وعاد جهاد الحسين إلى دوري المحترفين مجددًا في موسم 2014/ 2015، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ويستعد لبدء موسمه الثاني بقميص الرائد الذي قدم مستوى مميزًا معه خلال الفترة الماضية.

أكثر الأجانب تواجدًا في الدوري السعودي

ويواصل السوري عمر السومة مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يتألق بقميصه منذ موسم 2014/ 2015، ونجح في تحقيق لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لـ3 مواسم على التوالي.

واستمر البرتغالي ماتشادو في دوري المحترفين لـ5 مواسم، حيث وقع لفريق التعاون موسم 2015/ 2016، وبات من الركائز الأساسية، وقد يكون الموسم الماضي هو الآخر بقميصه بسبب التغييرات التي يشهدها سكري القصيم مؤخرًا.

كما يتواجد البرازيلي ساندرو مانويل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث انضم إليه مع ماتشادو، وانضم إلى الفتح في موسمه الثاني قبل أن يعود إلى سكري القصيم بعد ذلك، ولم يتضح مستقبله معه حتى الآن.

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