أحمد الفريدي ينضم لـ القادسية لموسم واحد رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي القادسية، اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب أحمد الفريدي نجم الهلال والنصر السابق لموسم رياضي واحد قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وذكر الحساب الرسمي لـ القادسية عبر “تويتر”- منذ قليل- أن الفريدي انضم إلى الفريق لمدة موسم قادمًا من نادي مليلة الإسباني.

مسيرة أحمد الفريدي:

وسبق لـ الفريدي اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني في العام الحالي لكنه لم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.

الفريدي يتعافى من فيروس كورونا:

وكان الفريدي نجم النصر السابق قد قام بالحجر المنزلي طوال الفترة الماضية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وصوله إلى السعودية قادمًا من إسبانيا.

وقال أحمد الفريدي من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات: “السلام عليكم.. أبشركم أنهيت الـ14 يومًا في الحجر المنزلي والحمد لله بخير، وأتمنى الشفاء لجميع المتواجدين سواء بالحجر أو في المستشفيات من هذا الوباء”.

الفريدي يصدم النصراويين:

كما أوضح أحمد الفريدي أن مشواره مع الهلال أفضل بالنسبة له من مشواره مع نادي النصر.

وخلال تصريحات صحافية أشار الفريدي إلى أن الاستقرار والهدوء الذي يتمتع بهما الهلال، يساعدان أي لاعب على التألق وإظهار كل ما لديه.

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