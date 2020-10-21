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أحمد حجازي يرد بشكل نهائي على عرض الاتحاد
العميد يضمه على سبيل الإعارة من ويست بروميتش

أحمد حجازي يرد بشكل نهائي على عرض الاتحاد

2020/10/21
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد حجازي يرد بشكل نهائي على عرض الاتحاد المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 أحمد حجازي ليس قريبًا من الاتحاد أو أي فريق آخر
2 مسيرة حجازي

رد كريستيان إميل وكيل أعمال المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على الأنباء التي تحدثت عن اقتراب المدافع المصري من الانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد حصل على موافقة وست بروميتش الإنجليزي رسميًا، من أجل الحصول على خدمات المدافع حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد وفقًا لـ كووورة.

أحمد حجازي ليس قريبًا من الاتحاد أو أي فريق آخر

وتحدث إميل للصحف ووسائل الإعلام المصرية نافيًا تمامًا اقتراب أحمد حجازي من الانضمام لـ الاتحاد أو لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد وكيل حجازي على أن موكله يرغب في البقاء بصفوف ويست بروميتش وذلك خلال الموسم الحالي 2020/2021.

مسيرة حجازي

ويملك حجازي صاحب الـ29 عامًا، مسيرة مميزة وخبرات كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي فيورنتينا الإيطالي، ولعب على سبيل الإعارة في فريق بيروجيا.

وانتقل إلى النادي الأهلي المصري، ومنه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش عام 2017، وقدم المدافع الدولي مستوى مميزًا مع الفريق وساهم في صعوده إلى البريميرليج هذا الموسم.

وسبق لـ أحمد حجازي أن لعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

أحمد حجازي


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