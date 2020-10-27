أحمد موسى يعود إلى النصر بعد 3 شهور!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المهاجم النيجيري الدولي أحمد موسى لم يرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد موسى يعود:

وكان نادي النصر قد أعلن عن استبعاد أحمد موسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021 قبل دقائق من غلق فترة الانتقالات، ليستمر البرازيلي بيتروس بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت مصادر لـ”الجزيرة”، أن نادي النصر قد منح أحمد موسى إجازة لثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، على أن يتحدد خلال فترة الانتقالات الشتوية وضع المهاجم النيجيري، حيث لم يتنازل اللاعب عن حقوقه ويمتد عقده حتى عام 2022.

وكانت تقارير قد أكدت أن موسى تنازل عن أكثر من 50 مليون ريال كان ممكن يحصل عليها وطالب فقط برواتبه الشهرية المتأخرة ومكافآته حتى شهر أكتوبر الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المهاجم النيجيري مع النصر:

وانضم أحمد موسى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، بعد تألقه اللافت مع المنتخب النيجيري في كأس العالم الذي أُقيم في روسيا.

ولم يظهر المهاجم النيجيري بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية طوال الفترة الماضية، رغم مساهمته في تسجيل أكثر من 21 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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