أسرع رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع

كل الفتيات في المناسبات يبحثن عن أسرع رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع سهل ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن وسنوضح أنظمة رجيم مختلفة وكذلك بعض النصائح لإنقاص الوزن.

أسرع رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع سهل

اليوم الأول

الإفطار: عدد ٢بيضة مسلوقة وكوب قهوة أو كوب شاي.

الغذاء: ثمرة واحدة من (برتقال، كمثرى، خوخ، شمام).

ومن الأفضل الابتعاد عن أي نوع من أنواع الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل المانجو، الموز، التين، البلح).

العشاء: لحمة مشوية وطبق سلطة كبير مشكل فيه كل الخضار.

اليوم الثاني للرجيم

الإفطار: عدد ٢ بيضة مسلوقة رغيف بلدي وحبة جريب فروت.

الغذاء: صدر فرخة مشوي وكمان طبق كبير من السلطة.

العشاء: عدد ٢ بيضة مسلوق مع قطعة واحدة من التوست الناشف.

اليوم الثالث للرجيم

الإفطار: قطعة جبن قريش فقط.

الغداء: طبق سلطة كبير مشكل وممكن أخد قطعة من التوست.

العشاء: لحمة مشوية وطبق سلطة.

اليوم الرابع للرجيم

الإفطار: عدد٢ بيضه مسلوقة رغيف بلدي.

الغداء: ثمرة واحدة من الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

العشاء: لحمة مشوية وكمان طبق سلطة كبير مشكل من أنواع الخضار كله.

اليوم الخامس للرجيم

الإفطار: عدد ٢ بيضة مسلوقة فقط.

الغداء: شوربة خضار بدون إضافة أي زيوت وكمان عدد٢ بيضة مسلوقة.

العشاء: سمك مشوي وطبق خضار مشكل وكوب عصير طبيعي بدون سكر.

اليوم السادس للرجيم

الإفطار: عدد٢ بيضة مسلوقة وحبة من الخضار (طماطم، خيار، خس، فلفل أخضر)

الغذاء: عدد ٢حبة من الفاكهة فقط (برتقال تفاح، كمثري) فاكهة تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

العشاء: طبق سلطة كبير مشكل وقطعة كبيرة لحمة مشوية.

اليوم السابع للرجيم

الفطور: بيضتين مسلوقتين أو قطعة توست فقط.

الغداء: صدر فرخة مشوي وطبق خضار مشكل.

العشاء: شوربة خضار فقط.

تقييم حالة الرجيم في آخر الأسبوع

في حالة الاستمرار على هذا الرجيم ستلاحظين في نهاية الأسبوع خسارة وزنك بشكل طبيعي وملحوظ.

من الأفضل التقليل في الأطعمة الممتلئة بالسعرات الحرارية العالية مثل (النشويات بشكل عام) لأن هذا يقلل من خسارة الوزن.

نصائح من اجل التخلص من الوزن الزائد ولكن بصورة طبيعية

بعد ان ذكرنا رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع سهل نوضح من خلال موقع المواطن نصائح من اجل التخلص من الوزن ولكن بصورة طبيعية ولا يؤثر على جسمك.

تناول الزبادي العادي منزوع الدسم.

تناول كمية كبيرة من الماء يومياً تقريباً 2لتر ماء.

تناول زنجبيل، الينسون، النعناع، القرفة) ولكن دون إضافة سكر.

رياضة المشي من أكثر الأشياء التي تساهم في عملية إنقاص الوزن، فمن الأفضل المشي نصف ساعة على الأقل يوميا.

ممنوع تناول السكريات والحلويات بكافة أنواعها.

ممنوع تناول المشروبات الغازية بأنواعها.

من الأشياء التي تساهم في الرجيم هضم الطعام جيدا قبل بلعه.

من الأفضل دخول الحمام باستمرار.

تناول الخضروات بين الوجبات في حالة الشعور بالجوع وتناول بكمية قليلة حتى يقل حجم المعدة.

تناول الوجبات كاملة دون إنقاص واجبة منهم فهذا يؤدي إلى عدم إعطاء الجسم حقه في الغذاء وهذا يؤدي إلى الهبوط الحاد.

عدم تناول وجبات سريعة مثل (الأندومي) لأنه يعطي الجسم فائدة ولا يشبع الجسم وقت الإحساس بالجوع.

رجيم ينزل 10 كيلو في اسبوع سهل وجبات للغداء بسيطة

لابد من أن تكون وجبة الإفطار أساسية ولا يجب أن تتخطى هذه الوجبة.

الإفطار في الرجيم تكون ٢ بيضة مسلوقة مع رغيف بلدي وخضروات حسب الرغبة ويكون حبة أو اثنين فقط مع كوب شاي غير محلى.

اليوم الأول في الرجيم

الغداء صدر فرخة مشوي وطبق خضروات مشكل كبير.

العشاء ٢علبة زبادي منزوع الدسم.

اليوم الثاني في الرجيم

الغداء صدر فرخه مشوي وكوب زبادي وعلية رشة بذر الكتان.

العشاء: طبق كبير مشكل خضار بس و٢ بيضة مسلوقة.

اليوم الثالث في الرجيم

الغذاء قطعة كبيرة من الجبن منزوع الدسم أو جبن قريش على حسب الرغبة.

العشاء: صدر فرخة مسلوقة في ماء وملح فقط بدون أي زيوت أو توابل.

اليوم الرابع في الرجيم

الغذاء عدد ٢ حبة من الكيوي أو تفاح.

العشاء تونة قطع خالية من أي زيوت عليها عصير ليمون.

اليوم الخامس في الرجيم

الغذاء شوربة خضار ومن الأفضل إضافة توابل مثل الجنزبيل والقرفة.

العشاء عدد 1 سمكة كبيرة مشوية وطبق خضار كبير مشكل مثل (الخس، الخيار، فلفل، كابوتشي، كزبره خضره، بقدونس).

اليوم السادس للرجيم

الغذاء لحمة مسلوقة في ماء وملح فقط بدون إضافة أي توابل أو إضافة أي زيوت، وسلطه خضار عليها بذر كتان حسب الرغبة.

العشاء عدد ١ثمرة من الفاكهة (تفاح، كمثرى……….).

اليوم السابع في الرجيم

الغذاء: صدر فرخة مسلوق وطبق مشكل خضار فقط.

العشاء: شرائح خفيفة من اللانشون وكمان كوب حليب منزوع الدسم.

ملحوظة

من الأفضل إتباع نظام رجيم صحي بعد استشارة طبيب متخصص حتى لا يؤثر على مناعة الجسم يسبب نتائج عكسية.

البيتزا وخسارة الوزن

أكلة البيتزا من المأكولات المحبوبة لدى الجميع ولكنها تحتوي على بعض السعرات الحرارية في القطعة الواحدة تحتوي على ما يعادل 250 سعر حراري فمن الأفضل المشي أو الجري لمدة 60 دقيقة حتى يتم التخلص من الدهون الموجودة داخل أكلة البيتزا.

نصائح للحصول على بيتزا قليلة في السعرات الحرارية

قومي بتجهيز العجينة وتكون من الدقيق البلدي أو الدقيق الأسمر

قومي بعمل البيتزا بالجبنة اللايت حتى لا تعطي سعرات حرارية.

البيتزا بالخضار أفضل أنواع البيتزا للرجيم لعدم احتوائها على سعرات حرارية.

لا تضعي فيها زيتون أو صلصة أو لحم أو دجاج حتى لا تعطي سعرات حرارية كبيرة.

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