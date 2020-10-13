أفضل 8 أطعمة لـ تعزيز وظائف المخ للتركيز والمذاكرة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يحاول الطلاب حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة لذلك من المهم تعزيز وظائف المخ للمحافظة على الأداء الأكاديمي، وفي حين أن النظام الغذائي الصحي مهم بشكل عام إلا أن الأبحاث تظهر أن بعض الأطعمة لها فوائد مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ وتعزيز الأداء العقلي، بحسب موقع Health Line.

أفضل الأطعمة الصحية لـ تعزيز وظائف المخ

1- التوت

يُعتقد أن مادة الأنثوسيانين في التوت تحسن الأداء العقلي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وحمايته من الالتهابات وتعزيز إنتاج الخلايا العصبية المرتبطة بالتعلم والذاكرة.

وكانت قد أُجريت دراسة على 40 شخصًا تناولوا عصير التوت بشكل منتظم لأسابيع، ووجدوا أن ذلك كان له أثره على تحسن الأداء العقلي لهم في الاختبارات.

2- الثمار الحمضية

تعتبر الثمار الحمضية ذات قيمة غذائية عالية، وقد ارتبط تناولها بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز وظائف المخ، حيث تحتوي على المركبات التالية: هيسبيريدين ونارينجين وكيرسيتين ووهم لهم القدرة على تعزيز الذاكرة وكذلك حماية الخلايا العصبية من الإصابة، وبالتالي درء التدهور العقلي.

3- الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو

يحتوي الكاكاو على أعلى نسبة من الفلافونويد من حيث الوزن مقارنة بأي طعام آخر، ولهذا السبب تساهم منتجات الكاكاو مثل الشوكولاتة الداكنة بشكل إيجابي على صحة الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحسن حساسية الأنسولين وهي من أهم الأسباب لتحسين وظائف المخ حيث أن الأنسولين يساعد على نقل السكر من دمك إلى خلاياك للحصول على الطاقة.

4- المكسرات

تمتلئ المكسرات بالعناصر الغذائية الضرورية لـ تعزيز وظائف المخ، بما في ذلك فيتامين هـ والزنك، كما أنها مصادر مركزة للدهون الصحية والبروتينات والألياف، وتظهر بعض الأبحاث أن تناول وجبة خفيفة من المكسرات قد يساعد في تحسين جوانب معينة من الدماغ.

وجدت دراسة أجريت على 64 طالبًا جامعيًا أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي لمدة 8 أسابيع أدى إلى تحسن ملحوظ بنسبة 11.2% في تفسير المعلومات اللفظية مقارنةً بأولئك الذين تناولوا مادة وهمية.

5- البيض

من المعروف أن البيض يحتوي على فيتامينات متعددة وهو غني أيضًا بشكل خاص بالعناصر الغذائية الضرورية لوظيفة الدماغ، بما في ذلك فيتامين B12

الذي يلعب أدوارًا مهمة في الصحة العصبية ولوحظ أن وجود مستويات منخفضة منه يضعف وظائف المخ، والكولين الضروري لنمو الدماغ وإنتاج النواقل العصبية وتعزيز الذاكرة، بالإضافة إلى السيلينيوم الذي يعزز الإدراك والأداء الحركي، كما يتضمن اللوتين المرتبط بتحسين الوظيفة البصرية والعقلية.

6- السمك

السمك غني بـ الأوميغا 3 وهي دهون أساسية تلعب أدوارًا مهمة في صحة الدماغ، وتتركز في الأسماك الدهنية وقد ربطت العديد من الدراسات تناول الأسماك بـ تعزيز وظائف المخ بما في ذلك تحسين أداء الذاكرة وصحة الدماغ وبطء التدهور العقلي.

7- البنجر

البنجر ومنتجاته غنية بالنترات التي يحولها جسمك إلى جزيء يسمى أكسيد النيتريك، وهو يلعب دورًا مهمًا في جسدك بما في ذلك تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتواصل الخلايا العصبية، وقد ربطت الدراسات بين استهلاك عصير البنجر وتحسين الأداء في الاختبارات.

8- الخضراوات الحمراء والخضراء والبرتقالية

تحتوي الخضراوات الحمراء والبرتقالية والخضراء، بما في ذلك الفلفل والجزر والبروكلي، على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك أصباغ الكاروتين، التي ثبت أنها تفيد الأداء العقلي وصحة العين.

شارك الخبر