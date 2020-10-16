أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا وخبر سار بشأن اللقاح الروسي

المواطن - متابعة

قالت سواميناثان كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة: إن المنظمة أجرت حوارًا جيدًا مع مطوري اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت المسؤولة الدولية إلى أن المنظمة باتت بانتظار بيانات المرحلة الثالثة من التجارب للقاح الروسي الثاني، وذلك للتأكد من سلامته على المتطوعين.

رقم قياسي:

يشار إلى أن العالم كان قد سجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقًا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس، الجمعة، استنادًا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.

وقد أعلن تسجيل 404,758 إصابة جديدة و6086 وفاة.

ويمكن تفسير هذا الارتفاع في عدد الإصابات المبلغ عنها في كل أنحاء العالم جزئيًّا بزيادة عدد الفحوص التي أجريت منذ الموجة الأولى للوباء في مارس إلى إبريل.

ارتفاع الإصابات:

وفي أوروبا وأيضًا في الولايات المتحدة وكندا، ارتفع عدد الإصابات المثبتة بشكل حاد في أسبوع واحد، بنسبة 44% و17% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق، وتم الوصول الخميس إلى الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء، مع أكثر من 150 ألف إصابة جديدة في المنطقة.

فيما تعتقد العديد من الدول في القارة العجوز أنها دخلت موجة ثانية من الوباء. ولا يزال عدد الوفيات المسجلة بعيدًا عن المستويات التي سجلت في إبريل أكثر من 4000 وفاة يومية في المتوسط”، إلا أن بعد التباطؤ الذي حدث خلال الصيف “أقل من 400 وفاة يوميًّا في يوليو”، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا تجاوز متوسط 1000 وفاة يومية.

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