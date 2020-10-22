أمانة عسير وبلدياتها تساند الدفاع المدني لمحاصرة حريق تنومة

المواطن - حسن عسيري - أبها

بتوجيهٍ من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، سخرت أمانة منطقة عسير وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو كافة إمكاناتها لمساندة الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشمال محافظة تنومة .

270 عنصرًا بشريًا ومعدة

من جهته، بين الدكتور وليد الحميدي، أن البلديات تواصل أعمالها منذ يوم أمس على قدم وساق بأكثر من 170 من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية مختلفة، وذلك لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي تشهدها غابات تنومة، منوهاً إلى أن البلديات قامت بتوفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بكافة الخدمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات، مؤكدًا أن تلك الجهود البلدية جاءت بتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ؛ حرصاً منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الموقف.

دعم الدفاع المدني واجب

وقال الحميدي إن عمل البلديات واجب وطني، منوهاً بأن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلب الأمر ذلك، راجياً للجميع دوام السلامة.

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة منطقة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة الأمانة ؛ لأجل مدّ بلديات المنطقة بآليات الدعم وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المشاركة، كما وجهت بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

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