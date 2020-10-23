أمر يفصل الرائد عن صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، مواجهة قوية حاليًّا ضد نادي الشباب، وذلك من أجل صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين مع النادي الأهلي.

ويتقدم الرائد حاليًّا على فريق الشباب بهدف دون رد سُجل من ركلة جزاء عبر اللاعب جلال الداودي في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

فوز الرائد يعني صعوده لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ولكي يصعد الرائد لـ ترتيب دوري المحترفين مع الأهلي، فعليه الفوز اليوم الجمعة على الشباب، خاصة أن الرائد كان فاز في المباراة الأولى على فريق ضمك، بينما فاز الشباب على فريق أبها بالجولة الأولى أيضًا.

ويسعى الرائد لاستغلال تعثر الهلال والنصر أمس الخميس في مباريات الجولة الثانية، وذلك لتقاسم الصدارة مع النادي الأهلي.

وكان الهلال تعادل مع نادي أبها بالجولة الثانية بهدف لكل فريق، حيث سجل البيروفي أندري كاريلو لفريق الهلال، ثم تعادل التونسي سعد بقير من ركلة جزاء لفريق أبها، بينما خسر النصر من فريق التعاون بهدف دون رد سجله اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا.

مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وتُقام مباراة ضمك والقادسية مع مباراة الرائد والشباب، كما تُختتم مباريات اليوم بلقاء الفيصلي والباطن في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الأهلي تصدر ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الوحدة أمس بهدف دون رد سجله اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتا، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني حاليًّا برصيد أربع نقاط.

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