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أمير نجران يسلم 250 من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم الجديدة

أمير نجران يسلم 250 من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم الجديدة

2020/10/13
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير نجران يسلم 250 من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم الجديدة
المواطن - واس

سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير نجران، اليوم، 250 مواطنًا ومواطنة ضمن المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان مفاتيح مساكنهم الجديدة.
وأعرب سموه عن شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله- على ما توليه من اهتمام وحرص لتوفير أسباب العيش الكريم للمواطن، وتسخير الطاقات والإمكانات لتأمين الخدمات له، مثمنًا جهود معالي وزير الإسكان ومنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة ، في تنفيذ الخطط وفق ما أعدت له، من حيث تأمين الوحدات السكنية والبرامج والمبادرات الفعالة.
وكرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس مانع بن محمد الصقور، رئيس جمعية رعاية مرضى السرطان، قناص بن أحمد آل سوار، على مبادرات الجمعية في خدمة مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، والإسهام في إعداد دراسات مجتمعية، والوقوف على أوضاع المستفيدين.

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