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أمير نجران يعزي في وفاة مساعد مدير إدارة المجاهدين

أمير نجران يعزي في وفاة مساعد مدير إدارة المجاهدين

2020/10/14
الساعة 2:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير نجران يعزي في وفاة مساعد مدير إدارة المجاهدين
المواطن - واس

قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد , أمير نجران اليوم , العزاء والمواساة لأسرة آل منيف في وفاة مساعد مدير إدارة المجاهدين بمنطقة نجران منيف بن أحسن بن سالم آل منيف , الذي انتقل إلى رحمة -الله تعالى- بعد معاناة مع المرض.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لآل منيف في مقرهم بحي رجلا , سائلا سموه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
فيما عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته لهم .


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