أمين بخاري في العين رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى أمين بخاري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

أمين بخاري في العين:

وكشف نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، عن حسم صفقة أمين بخاري قادمًا من صفوف النصر، متمنيًا التوفيق للاعب مع الفريق في الموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي العين تعاقد مع حارس المرمى على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، حيث وافقت إدارة النصر على العرض لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي واكتساب مزيد من الخبرات.

بخاري ينهي علاقته بالاتحاد ويوقع لنادي النصر:

وكان نادي النصر قد أعلن في يناير الماضي عن تعاقده رسميًّا مع أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، ومن المتوقع أن يتفاوض مع إدارة الاتحاد لشراء المدة المتبقية في عقده.

وشهد توقيع حارس المرمى لنادي النصر جدلًا كبيرًا وانتقادات من الجماهير لرحيله بشكل مجاني، ويمكن الاطلاع على كواليس الصفقة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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