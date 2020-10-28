أول تعليق من البكيري على رسالة الحلافي لـ جماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي محمد البكيري رأيه في رسالة عبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم بالفريق الكروي الأول بـ النصر، التي وجهها لجماهير الاتحاد أثناء افتتاح متجر لـ النصر في مدينة جدة.

وعلّق البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “إنصاف وكلام كبيييير عن الاتحاد من شخصية كبيرة في نادي كبير النصر وهي لغة الفرسان بين الكبار، الاحترام المتبادل سيد كل المواقف، طاح الحطب يا أبو سلمان”.

وخلال مقطع فيديو متداول قال عبدالرحمن الحلافي: “جماهير الاتحاد لها عشق خاص بقلبي، واللي يقول إن الاتحاد ما هو بعريق، ما بيفهم شيء في كرة القدم”.

رسالة الحلافي لـ جماهير الاتحاد:

وأضاف المشرف النصراوي: “الاتحاد فريق كبير وعملاق، أنا أحب جمهور الاتحاد وإذا حدث شيء بيزعلهم، يبشرون بالرد والعوض”.

بيان مصالحة مشترك بين الاتحاد والنصر:

وكان ناديا الاتحاد والنصر أصدرا بيانًا مشتركًا وذلك إعمالًا بمبدأ حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة الناديين، حيث اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشاركة وإقفال القضية العالقة بينهما.

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