أول تعليق من فواز الطريس بعد الانتقال إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم فواز الطريس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موجهًا الشكر لنادي الاتفاق وجماهيره على الفترة التي قضاها معه.

فواز الطريس هلاليًا

ونجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في حسم صفقة الطريس بالأمس، حيث وقع اللاعب على عقد انضمامه إلى الزعيم حتى عام 2023، بعد الاتفاق مع إدارة فارس الدهناء على شراء عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك فواز الطريس صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 16 مباراة خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وخاض 3 مواجهات في الكأس.

الطريس يُعلق على انضمامه لنادي الهلال

وتحدث الطريس عن انضمامه إلى الزعيم قائلًا: “بفضل الله وحمده تم توقيع عقدي مساء الأربعاء مع نادي الهلال وأشكر إدارة النادي ممثلة في الأخ فهد بن سعد بن نافل على الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير الزرقاء بحول الله”.

وتابع: “(من لا يشكر الناس لا يشكر الله) كل الشكر والتقدير لبيتي الأول نادي الاتفاق.. إدارة وجهاز فني وطبي وإخواني اللاعبين والجمهور الغالي كذلك متمنين كل التوفيق لهم في قادم الأيام”.

واختتم فواز الطريس حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كل الشكر والتقدير لمن ساندني من أحباب وأصحاب وأخص بالشكر وكيل أعمالي رفيع الشهراني الذي ساندني منذ توقيعي معه حتى توقيعي مساء الأربعاء”.

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