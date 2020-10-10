أول رد فعل من مرتضى منصور بعد عزله من رئاسة الزمالك

المواطن - محمد سمعه

رفع مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري المعزول، دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر وذلك للمطالبة بتجميد القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.

أسباب إيقاف وتغريم مرتضى منصور

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت الأحد الماضي قرارًا بمنع رئيس الزمالك المعزول من مزاولة أي نشاط رياضي إضافة لتغريمه 100 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب ما بدر منه من سب وقذف تجاه شخصيات رياضية مصرية مثل محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

اللجنة الأولمبية تطلب إجراء انتخابات

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت طلبت من هاني العتال بوصفه نائب رئيس الزمالك ومن مجلس إدارة النادي عقد أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر أكتوبر الجاري.

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