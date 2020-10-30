أول قرار من النصر بعد رفض الانضباط الآسيوية احتجاجه

المواطن - محمد سمعه

اتخذ مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، أول قرار وذلك عقب رفض لجنة الانضباط بـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به العالمي ضد نادي بيرسبوليس الإيراني عقب مباراة الفريقين في دور الـ4 بـ دوري أبطال آسيا 2020.

العالمي يقدم مذكرة استئناف:

وقال برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر مصادره: إن إدارة العالمي بعثت مذكرة إلى لجنة الاستئناف بـ الاتحاد الآسيوي تستأنف فيها حول قرار لجنة الانضباط الآسيوية برفض الاحتجاج الذي تقدم به أصفر العاصمة ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بسبب عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين مع الفريق الإيراني بـ دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتخذ قرارًا أراح به مجلس إدارة نادي النصر وذلك حول احتجاجه الذي تقدم به مؤخرًا ضد نادي بيرسبوليس الإيراني.

قرار من الاتحاد الآسيوي قبل تقديم النصر لاستئنافه:

وقرر الاتحاد الآسيوي منع 2 من لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري من النظر في الاحتجاج وهما الإيراني جاهانغير باغلاري رئيس اللجنة ونائبه القطري سلمان الأنصاري وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”، حيث جاءت هذه الخطوة حرصًا على وجود الشفافية الكاملة عندما يقدم العالمي استئنافًا جديدًا بعد رفض احتجاجه.

وتابعت الصحيفة أن الكوري الجنوبي ليم دونغ هو من سيرأس الاستئناف عندما يتقدم العالمي به وسيكون معه في اللجنة 3 أعضاء بواقع واحد من باكستان والثاني من فيتنام والثالث من ماليزيا.

شارك الخبر