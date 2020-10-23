إدارة النصر تتخذ 5 قرارات هامة

المواطن - مروة نبيل

تعتزم إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت اتخاذ العديد من القرارات الهامة خلال الساعات المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

إدارة النصر تتخذ قرارات عديدة

وقررت إدارة النصر اتخاذ 5 قرارات هامة، وهي؛ عدم إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، إعادة النجم البرازيلي بيتروس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، وذلك وفقًا لحساب “رياضة الجزيرة” الرسمي على “تويتر”.

كما اتخذت الإدارة النصراوية استمرار النجم يحيى الشهري مع الفريق الأول لكرة القدم، والبحث عن إداري جديد للفريق، بالإضافة إلى إبعاد المهاجم النيجيري أحمد موسى، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع.

العالمي يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في بداية مشواره بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والتعاون في أول جولتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

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