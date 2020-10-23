‎الرئيسية
الرياضة
إدارة النصر تتخذ 5 قرارات هامة
بعد تراجع نتائج الفريق

إدارة النصر تتخذ 5 قرارات هامة

2020/10/23
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
150
0
طباعة
إدارة النصر تتخذ 5 قرارات هامة صفوان السويكت
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 إدارة النصر تتخذ قرارات عديدة
1.1 العالمي يُعاني

تعتزم إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت اتخاذ العديد من القرارات الهامة خلال الساعات المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

إدارة النصر تتخذ قرارات عديدة

وقررت إدارة النصر اتخاذ 5 قرارات هامة، وهي؛ عدم إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، إعادة النجم البرازيلي بيتروس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، وذلك وفقًا لحساب “رياضة الجزيرة” الرسمي على “تويتر”.

كما اتخذت الإدارة النصراوية استمرار النجم يحيى الشهري مع الفريق الأول لكرة القدم، والبحث عن إداري جديد للفريق، بالإضافة إلى إبعاد المهاجم النيجيري أحمد موسى، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع.

نادي النصر
لاعبو العالمي

العالمي يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في بداية مشواره بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والتعاون في أول جولتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.


ذات صلة :
  • الهلال يحسم صفقة لوسيانو فيتو مقابل 8 ملايين يورو
    •
  • التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
    •
  • ياسر الرميان: صندوق الاستثمارات العامة استغل أزمة جائحة كورونا جيدًا للاستثمار
    •
  • السيطرة على حريق تنومة من الجنوب والغرب
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :