إدريس فتوحي أهلاويًا رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع المغربي إدريس فتوحي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

إدريس فتوحي أهلاويًا

وأشار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلى أن نجم فريق الحزم، إدريس فتوحي وقع على عقد انضمامه إلى الفريق لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وكشف حساب نادي الحزم الرسمي على “تويتر”، إلى أن الإدارة وافقت على طلب نظيرتها في الأهلي بانتقال فتوحي إلى صفوفه، وقدمت الشكر للاعب المغربي على المجهود الكبير خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق.

وكان إدريس فتوحي صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال شهر يوليو 2019، قادمًا من دبا الفجيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، وقدم مستوى مميزًا في الدوري السعودي الموسم المنصرم.

وأبدى المغربي فتوحي رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بعد تراجع النتائج، وهبوطه إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير.

الأهلي الموسم المنصرم

وتسعى إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

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