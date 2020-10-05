الأهلي يقترب من حسم صفقة إدريس فتوحي

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم صفقة المغربي إدريس فتوحي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يستهدف فتوحي

وقطعت الإدارة الأهلاوية شوطًا كبيرًا لإتمام التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، إدريس فتوحي، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين، وذلك وفقًا لـ”كووورة”.

وتسعى إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

إدريس فتوحي مع الحزم

وكان إدريس فتوحي صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال شهر يوليو 2019، قادمًا من دبا الفجيرة الإماراتي في صفقة انتقال الحر، وقدم مستوى مميزًا في الدوري السعودي الموسم المنصرم.

وأبدى المغربي فتوحي رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بعد تراجع النتائج، وهبوطه إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير.

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