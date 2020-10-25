إصابات غير مسبوقة لكورونا في فرنسا بـ52,010 في يوم واحد

المواطن - متابعة

أفاد مراسل قناة العربية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصلت إلى أرقام غير مسبوقة بتسجيل 52,010 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق أيّد 71 نائبًا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وينتظر أن ينقل النص الذي رفضه 35 نائًبا، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء، حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائيًّا في بداية نوفمبر، ودافعت الحكومة عن النص، فيما أعربت المعارضة في فرنسا عن قلقها إزاء إمكانية “المس بالحريات العامة”.

وكانت الطوارئ الصحية أقرت مجددًا قبل أسبوع من خلال مرسوم، وكان واجبًا تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر.

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