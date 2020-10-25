‎الرئيسية
أخبار كورونا
إصابات غير مسبوقة لكورونا في فرنسا بـ52,010 في يوم واحد

إصابات غير مسبوقة لكورونا في فرنسا بـ52,010 في يوم واحد

2020/10/25
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
17
0
طباعة
إصابات غير مسبوقة لكورونا في فرنسا بـ52,010 في يوم واحد كورونا في فرنسا
المواطن - متابعة

أفاد مراسل قناة العربية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصلت إلى أرقام غير مسبوقة بتسجيل 52,010 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق أيّد 71 نائبًا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وينتظر أن ينقل النص الذي رفضه 35 نائًبا، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء، حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائيًّا في بداية نوفمبر، ودافعت الحكومة عن النص، فيما أعربت المعارضة في فرنسا عن قلقها إزاء إمكانية “المس بالحريات العامة”.

وكانت الطوارئ الصحية أقرت مجددًا قبل أسبوع من خلال مرسوم، وكان واجبًا تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر.


ذات صلة :
  • نفع تؤمن 600 جهاز حاسب آلي لدعم تعليم الأيتام عن بعد
    •
  • اقتصادي لـ”المواطن” : مواجهة الموجة الأولى من كورونا كانت صعبة عالميًا
    •
  • كائنات فضائية على بُعد 1000 نجم يمكنهم مراقبة كوكب الأرض
    •
  • مرضى السمنة المفرطة يُواجهون صعوبة التنقل بحرية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :