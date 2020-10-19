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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 40 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 40 مليون حالة

2020/10/19
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 40 مليون حالة
المواطن - متابعة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة اليوم الاثنين، وفقاً لإحصاء رويترز، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.

ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول حول تطورات الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”..

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيراً على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.

 


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