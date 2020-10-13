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إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 37.8 مليون والوفيات مليون و80 ألفاً
عدد المتعافين اقترب من 26.3 مليون

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 37.8 مليون والوفيات مليون و80 ألفاً

2020/10/13
الساعة 12:18 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 37.8 مليون والوفيات مليون و80 ألفاً
المواطن - متابعة

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 37 مليوناً و802 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 26.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و80 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


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