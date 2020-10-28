إنتر ميلان يستهدف ضم ديفيد ألابا

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، النمساوي ديفيد ألابا.

إنتر ميلان يسعى لضم ألابا

وأكد تقرير صحافي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان ويوفنتوس، يرغبان في التعاقد مع ديفيد ألابا صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقده مع البايرن بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه للتجديد حتى الآن.

ويُراقب إنتر ميلان ويوفنتوس موقف ألابا، في ظل تعثر مفاوضاته مع بايرن ميونيخ، كما أنهما سيواجهان منافسة قوية للغاية من الأندية الإسبانية والإنجليزية الطامحة لضم اللاعب النمساوي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

تعثر مفاوضات التجديد

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن بايرن ميونيخ فشل في جميع محاولاته لتجديد عقد ألابا، وكان آخرها خلال جلسة تم عقدها يوم الجمعة الماضي بحضور والده ووكيله بيني زهافي، حيث رفض اللاعب العرض.

وقدم بايرن ميونيخ عرضًا تصل قيمته إلى 11 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 6 ملايين إضافية كمكافآت حتى عام 2026، إلا أن ألابا كرر طلبه بالحصول على 15 مليون يورو سنويًا.

الإنتر يتعثر في دوري الأبطال

على الجانب الآخر، تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد نظيره شاختار الأوكراني بالأمس، حيث انتهت مباراتهما في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

ورفع الفريق الإيطالي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثاني في مجموعته، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار الأوكراني الترتيب برصيد 4 نقاط.

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