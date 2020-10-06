ابن زنان: النصر يبني مشروعًا متكاملًا لتحقيق البطولات

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، بالصفقات التي تعاقد معها العالمي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يُجهز مشروعًا لتحقيق البطولات.

النصر يسعى لتحقيق البطولات:

ونشر عبدالله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تضم 16 صفقة عقدها العالمي، وعلق قائلًا: “النصر ورجاله يبنون مشروعًا متكاملًا لنادٍ كبير ليس للمنافسة فقط بل لتحقيق البطولات”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ويأتي أحد ويقول: أي مشروع؟.. ما يحدث في النصر أكبر من استيعابك ومن فهمك القاصر، ما يحدث في النصر تتمناه لناديك ولا تستطيع حتى تجديد العقود.. ألعب بعيد فالقادم أكثر ألمًا”.

العالمي يدعم صفوفه بصفقات قوية:

وعقدت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت العديد من الصفقات سواء المحلية أو الأجنبية المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في استعادة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي حققه الهلال الموسم المنصرم.

كما تطمح إدارة العالمي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم كان يسير بشكل مميز في النسخة الحالية، قبل أن يخسر الدور نصف النهائي أمام بيرسبوليس الإيراني.

وضم العالمي 8 لاعبين محليين، يتقدمهم الثنائي المميز وصاحب الخبرات الكبيرة عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم، بالإضافة إلى أمين بخاري، علي لاجامي، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي، عبدالله الشنقيطي وسلطان العنزي.

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